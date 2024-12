Secondo giorno di allenamento per i nerazzurri dopo il brutto stop di Firenze: notizie discordanti provengono da Appiano Gentile. In vista del prossimo incontro di Serie A che vedrà l’Inter affrontare il Parma, le ultime notizie provenienti dal campo d’allenamento nerazzurro gettano una luce parzialmente positiva sulla squadra di Inzaghi. Con la crescente attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori verso la forma fisica dei giocatori, ogni dettaglio relativo agli allenamenti diventa cruciale per delineare le strategie di gioco e le possibili formazioni. Il ritorno Ieri in 4 non si sono allenati in gruppo: oggi è tornato a pieno regime Marko Arnautovic, assente ieri per motivi familiari. Il lavoro del francese Benjamin Pavard, invece, continua a sottoporsi a terapie specifiche come da programma: il suo infortunio muscolare lo terrà ai box almeno fino a fine dicembre. Rientro importante Carlos Augusto è tornato ad allenarsi con i compagni anche se […]

Leggi l’articolo completo Verso Inter-Parma: il ritorno di un protagonista e un dubbio che inquieta Inzaghi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG