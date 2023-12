Bisseck potrebbe partire titolare anche nella sfida tra Genoa e Inter: le ultime verso il match del Ferraris

Oggi è andata in scena una seduta dalla quale filtra un’indiscrezione sulla formazione che Simone Inzaghi sta pensando di schierare domani al Ferraris per Genoa-Inter.

Stando a Sky Sport, nel ballottaggio in difesa, Yann Bisseck parte leggermente in vantaggio su Benjamin Pavard per completare il terzetto con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni davanti a Yann Sommer.

