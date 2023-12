I nerazzurri continuano a trattare l’esterno canadese ma manca ancora l’accordo col club che ne detiene il cartellino.

Continua la trattativa tra Inter e Club Brugge per Tajon Buchanan, esterno scelto da tempo, come vi diciamo da settimane, dai nerazzurri per la sostituzione di Juan Cuadrado.

Il contorno

Marotta e Ausilio monitorano il canadese da più di un anno ma in queste ultime settimane hanno ottenuto il sì di Zhang per anticipare un investimento che in origine era stato programmato per la prossima estate. I motivi di questa scelta sono facilmente intuibili: oltre all’infortunio che terrà fuori il colombiano per almeno 3 mesi, ci sono anche le trattative non semplici per il rinnovo di Dumfries. L’olandese ha avanzato richieste ritenute troppo alte per il rinnovo: per ora c’è stallo ma ci sono margini per venirsi incontro.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Le cifre

Buchanan nel frattempo ha già detto sì ai nerazzurri e tra l’altro non viene convocato dalla sua squadra da 2 partite pur essendo in perfette condizioni fisiche. L’esterno ha già fatto sapere al Club Brugge che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025: tutte queste cose vanno a vantaggio dell’Inter in sede di trattativa. Sky Sport sostiene che sebbene Marotta e Ausilio vogliano chiudere l’affare il più in fretta possibile, c’è ancora da trattare. In particolare c’è una forbice di 4 milioni tra domanda e offerta: la squadra belga chiede 10 milioni mentre i nerazzurri ne offrono 6.

