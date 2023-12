I nerazzurri domani sera giocheranno l’ultima gara del 2023: la squadra di Giardino però vuole continuare a stupire.

L’Inter domani si recherà a Marassi per affrontare il Genoa tredicesimo in classifica che tra le altre ha fermato sul pari anche la Juventus. Gilardino recupera Messias e Retegui ma probabilmente non li schiererà dal primo minuto; a centrocampo c’è il ballottaggio tra Malinovkyi e Strootman mentre sulla fascia sinistra Vasquez è favorito su Aaron Martin.

Benjamin Pavard

Le scelte di Inzaghi

L’Inter è attesa quindi da una trasferta molto insidiosa ma con una vittoria sarebbe matematicamente campione d’inverno. In Liguria non ci saranno sicuramente Lautaro Martinez e Dimarco che puntano a tornare per la gara del 6 gennaio contro l’Hellas Verona; Dumfries sta ultimando il suo recupero e molto probabilmente sarà convocato anche se partirà dalla panchina. Secondo Sky Sport Inzaghi dovrebbe rilanciare Pavard dal primo minuto a danno di Bisseck; sono arruolabili anche De Vrij e Frattesi che ieri non si è allenato a causa di un’influenza. Pochissimi quindi i dubbi di formazione del tecnico piacentino: in attacco ancora confermato Arnautovic al fianco di Thuram mentre le fasce saranno presidiate da Darmian e Carlos Augusto. Ecco le probabili formazioni.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, de Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. All: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All: S. Inzaghi.

