Il telecronista della RAI Stefano Bizzotto prova a prevedere ciò che potrà accadere stasera a San Siro ed anche nel prosieguo dell’Europa League.

Stefano Bizzotto ha parlato di Milan-Roma al canale YouTube di Radio Rossonera. “La Roma di De Rossi è partita forte sfruttando nel migliore dei modi un calendario che per le prime partite era abbastanza abbordabile. Ha vinto diverse volte e sistemato la classifica. Poi c’è stato qualche pareggio di troppo, ma il derby vinto vuol dire fare il pieno di autostima. Secondo me arriveranno belli carichi a questa partita”.

Che gara aspettarsi

“L’abolizione della regola dei gol in trasferta ha cambiato qualcosa nell’impostazione delle gare. Ma ritengo che sarà il Milan a fare la partita in prima battuta: ha giocatori offensivi che sono in ottima forma, da Leao a Pulisic, passando per Giroud e Loftus-Cheek. Segnano spesso e giocano un calcio verticale. La Roma, però, ha i giocatori per poter rispondere a questo tipo di calcio: Pellegrini non ha mai segnato con questa frequenza. Con giocatori come lui, Dybala e Lukaku puoi davvero rispondere colpo su colpo”.

Tijjani Reinders

Gli uomini decisivi

“È difficile dirlo. Del Milan potrebbe essere un centrocampista, uno tra Reijnders e Bennacer, se giocheranno loro. Nella Roma sta giocando bene Paredes, uscendo dai soliti noti. Sono tanti i giocatori che possono deciderla”.

Sui due tecnici

“Secondo me meritano la riconferma. L’obiettivo numero uno del Milan era fin dall’inizio entrare in Champions League e credo che se anche perdesse tutte le partite o quasi lo raggiungerebbe (ride, ndr). Ha ottime possibilità di chiudere il campionato al secondo posto e l’Europa League diventa un boccone interessante per tutte e due. Però è solo questione di tempo, perché più avanti rischieresti di incontrare il Liverpool, per me la vera favorita alla vittoria finale. Dalla parte del girone che riguarda Milan e Roma c’è un Bayer Leverkusen che il suo campionato l’ha vinto e può puntare tutto sull’Europa: può diventare la mina vagante della competizione”.

