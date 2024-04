Il giornalista Sandro Sabatini sostiene che la squadra rossonera poteva fare poco meglio di quanto effettivamente fatto in campionato.

Sandro Sabatini a Pressing ha fatto alcune riflessioni sul presente e sul futuro delle tre big italiane a cominciare dall’Inter invischiata in possibili cambiamenti societari molto significativi. “Non credo di essere paradossale nel dire che, dopo aver letto anche dei reportage sulla Cina sul Corriere della Sera, credo che per l’Inter è meglio se c’è una successione a Zhang che può consentire di guardare al futuro con più serenità di quella con la quale si guarda adesso”.

Hakan Calhanoglu

Sulla Juventus

I bianconeri devono decidere in queste settimane se tenere Massimiliano Allegri o cambiare allenatore: “Calvo non vorrebbe la permanenza di Allegri ma Giuntoli non sarebbe così dispiaciuto se la situazione evolvesse in favore di Allegri. Poi fatemi fare una battuta: se arriva Thiago Motta o Conte, poi comunque ci vogliono Zirkzee, Ferguson e Calafiori, non mentalità, atteggiamento e proposta di gioco. Ci vogliono i giocatori per fare il gioco. Su Allegri si passa dalla critica non all’offesa ma alla provocazione esasperata”.

Sull’operato di Pioli

“Per il Milan invece non si può semplificare tutto con l’allenatore che gioca alla PlayStation o a Football Manager sul mercato. Gli infortuni hanno condizionato, altri giocatori andavano aspettati come Chukwueze ma il divario con il centrocampo dell’Inter è enorme. Il centrocampo è il cuore di ogni squadra, con l’Inter obiettivamente non c’è paragone. Con questo non nomino i derby persi, ho fatto una valutazione tecnica. Magari poteva essere a 4 o 7 punti dall’Inter ma resta inferiore”.

L’articolo Sabatini: “Il Milan poteva essere a 4 o 7 punti dall’Inter ma il divario è enorme soprattutto a centrocampo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG