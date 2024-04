La squadra di Pioli in questa stagione rappresenta un qualcosa di più unico che raro: la forza offensiva dei rossoneri è grande e varia.

Il Milan si gode l’ottimo momento di forma spinto dalle grandi prestazioni di Christian Pulisic, Olivier Giroud, Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek.

4 punte

L’americano sta vivendo la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo con 13 gol in 41 presenze mentre il portoghese è tornato a sprintare come nell’anno dello scudetto e ha segnato 12 gol in 38 partite a fronte dei 16 di tutto l’anno scorso. Giroud è arrivato a 15 reti, ne mancano 3 per raggiungere lo score dell’anno scorso e infine Loftus-Cheek ha raggiunto quota 10 gol come fatto nella stagione 2018-19 al Chelsea, tuttora la sua miglior stagione di sempre.

esultanza gol Rafael Leao

Il record

I rossoneri hanno il secondo miglior attacco della Serie A frutto dei 60 gol realizzati; solo l’Inter ha fatto meglio con 75. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nessuna squadra in questa stagione può vantare 4 diversi giocatori in doppia cifra per quanto riguarda le reti realizzate. Al Milan non accadeva dalla stagione 2008-09 quando Pato segnò 18 gol, Kakà e Pippo Inzaghi 16 mentre Ronaldinho si fermò a 10. 2 dei 4 ‘moschettieri’ sono attualmente anche in testa alla classifica degli assist in Serie A: Giroud e Leao ne hanno realizzati 8 a testa, solo Paulo Dybala della Roma tiene il loro passo, stasera si sfideranno in Europa League.

