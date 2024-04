L’ex allenatore Fabio Capello analizza i temi del doppio confronto italiano di Europa League che inizia stasera a San Siro.

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere su Milan-Roma di stasera ed in generale sulle possibilità delle due italiane in Europa League. “I rossoneri sono squadra europea, lo dice la storia. L’obiettivo è di arrivare a Dublino e provare a conquistare l’unico trofeo mai vinto in Europa: Pioli ha un vantaggio non indifferente, perché in campionato ha messo al sicuro la qualificazione in Champions e ora può concentrarsi sull’Europa League. Per la Roma la sfida ai rossoneri ha un valore doppio: arrivare ad alzarla nella finale del 22 maggio significherebbe non soltanto centrare un grande traguardo internazionale, ma anche staccare un pass per la prossima Champions”.

Rafael Leao

Gli uomini chiave

“Leao e Dybala, gli uomini di fantasia, meritano un discorso a parte. Lo spettacolo passerà dai loro piedi e dalla loro creatività. Dybala è un inventore, nello stretto è fantastico e offre sempre tantissime soluzioni offensive: dribbla, tira, fa assist. Leao è impressionante per come combina potenza e tecnica in velocità: i suoi strappi possono mettere in difficoltà chiunque e San Siro lo esalta. Accanto avrà un campione come Giroud, garanzia nelle serate di gala, come Lukaku nell’area opposta”.

Sui derby

“Eccolo il compito più delicato di De Rossi: dovrà essere bravo a gestire il momento (dopo la vittoria nel derby contro la Lazio), riportando la squadra nel suo nido per affrontare la trasferta di San Siro con l’equilibrio giusto. Il Milan, invece, il suo derby lo giocherà dopo il ritorno coi giallorossi: arrivarci con la semifinale di Europa League in tasca darebbe la carica giusta per evitare la beffa di una festa scudetto dell’Inter proprio nel derby. Milan e Roma hanno le carte in regola per offrire una serata come quella del Bernabeu tra Real e City in Champions. E per puntare a Dublino: se cercate una finalista dell’Europa League, guardate Milan-Roma“.

