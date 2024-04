Il proprietario del club rossonero è atteso stasera a San Siro ma la sua agenda è piena di cose da fare.

Gerry Cardinale torna a Milano e forse l’assistere a Milan-Roma di stasera è la faccenda meno importante che lo riguarda.

Struttura societaria

Secondo la Gazzetta dello Sport la decisione più importante riguarda la figura di Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa. Molto dipenderà da cosa succederà appunto al club francese tuttora ancora di proprietà RedBird: se sarà ceduto poi toccherà all’italo-americano decidere se farne il nuovo amministratore delegato del Milan o lasciar perdere. Nel primo caso chiaramente andrebbe ridisegnata tutta la struttura societaria visto che l’a. d. al momento è Furlani e ci sarebbe una sovrapposizione di ruoli. Cardinale nella celeberrima intervista aveva preannunciato cambiamenti ma va tenuto conto che quanto fatto dall’attuale dirigenza non è affatto male: bilancio in attivo per la prima volta dopo molti anni e raggiungimento della semifinale di Champions League non sono traguardi trascurabili.

Squadra B

Il Milan intende poi iscrivere alla Serie C la squadra Under 23: serve che una delle squadre attualmente presenti nella terza serie non si iscriva al campionato ed il progetto può partire. Considerato lo storico dei tempi recenti ci sono ottime possibilità che ciò accada. L’allenatore potrebbe essere l’ex difensore Daniele Bonera con Kirovski che potrebbe essere il direttore sportivo. Gran parte dell’attuale squadra Primavera formerebbe l’organico del Milan B.

