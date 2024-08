L’amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez rivela curiosi retroscena riguardanti il mercato del Grifone e non solo.

L’Inter ha acquistato Josep Martinez dal Genoa attraverso il pagamento di una clausola rescissoria. La conferma della modalità di questa operazione è giunta direttamente dalla dirigenza del Grifone, precisamente da Andres Blazquez nel corso di una chiacchierata a Cronache di Spogliatoio.

Il retroscena

La scelta dell’Inter di pagare la clausola per Josep Martinez rivela un’operazione mirata e ben studiata, capace di soddisfare una precisa esigenza tecnica senza lasciare spazio a trattative. I nerazzurri ritengono che lo spagnolo abbia le potenzialità per raccogliere l’eredità di Sommer; il tutto dovrebbe avvenire in maniera definitiva a fine stagione.

Josep Martinez

Le mosse del Genoa

Il Genoa, dal canto suo, si è trovato in una situazione in cui le sue opzioni erano limitate. La necessità di cedere alcuni giocatori era inscritta in un più ampio piano di ristrutturazione del debito del club, come sottolineato da Andres Blazquez. La partenza di Retegui sembrava aver bilanciato i bisogni economici del club, ma anche Gudmundsson aveva manifestato la volontà di cambiare squadra. L’islandese è stato accostato a lungo all’Inter ma i nerazzurri non sono mai riusciti a cedere Correa ed Arnautovic, così Gudmundsson è finito alla Fiorentina.

Obiettivo Correa

La sessione di mercato del Genoa non si ferma tuttavia alla cessione di Martinez. La squadra è ancora alla ricerca di importanti rinforzi, soprattutto per soddisfare le richieste del tecnico Alberto Gilardino che punta a un elemento capace di fare da trait d’union tra il centrocampo e l’attacco. Uno dei profili che possiede queste caratteristiche è proprio Joaquin Correa dell’Inter ma attualmente il club ligure sembra concentrato su altre opzioni.

