Blazquez (ad Genoa): «Ce la giochiamo con chiunque. Potremmo essere in zona Champions ma…». Le parole del dirigente rossoblu

Andres Blazquez, ad del Genoa, ha parlato a Telenord verso la sfida con la Juventus.

Le sue dichiarazioni: «Ogni partita che abbiamo giocato, ad eccezione della prima, potevamo vincerla. Mi soddisfa constatare che la squadra è unita, sa di essere forte e sa che può vincere ogni partita. Non importa chi ha di fronte. Ma non può soddisfarmi aver perso 9/12 punti negli ultimi minuti, con quelli saremmo in zona Champions. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona e bisogna risolvere questo problema. Si sta lavorando per evitare che queste situazioni continuino a proporsi e sono convinto che questa situazione migliorerà”.

