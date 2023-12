Felipe Anderson ammicca alla Juventus: le sue parole sul futuro. Così il brasiliano col contratto a scadenza a giugno

Intervistato dall’emittente brasiliana TNT Sports Felipe Anderson ha parlato così del suo futuro. Le parole dell’attaccante brasiliano che piace al calciomercato Juve e che è in scadenza di contratto con la Lazio.

RINNOVO LAZIO – «Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l’abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà».

