Belotti: «In pochi come Dybala, quando non c’è lui dobbiamo cambiare modo di giocare». Le dichiarazioni dell’attaccante della Roma

Andrea Belotti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dello Roma con lo Sheriff.

Le sue dichiarazioni: «Le caratteristiche di Paulo le conosciamo tutti. Può inventare la giocata da un momento all’altro, ha un tocco che anno in pochi. Quando non c’è lui, devi cambiare modo di giocare perché quelle caratteristiche le ha lui. Se ci fossero due Dybala sarebbe facile, ma ce n’è uno e quando non c’è diventa più difficile».

