Dramma in casa Blessin, con la moglie dell’ex allenatore del Genoa colpita da un ictus: lui svela così la situazione

Dramma per Alexander Blessin. L’ex allenatore del Genoa ha infatti spiegato come la moglie sia stata ricoverata in ospedale d’urgenza per un ictus.

LE PAROLE – «È difficile trovare le parole. Ho apprezzato il gesto della squadra con la maglietta prima della partita. Mia moglie ha guardato la partita dall’ospedale e ha pianto per quel gesto. Questa vittoria le dà forza e spirito combattivo. È difficile per la mia famiglia questo momento. Dobbiamo darle pensieri positivi e forza. Dobbiamo combattere. Sono convinto che supererà bene tutto questo».

