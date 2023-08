Fiorentina ko 2-0 in amichevole contro il Newcastle: ecco come ha giocato Arthur, in prestito ai viola dalla Juve

Va ancora ko la Fiorentina di Italiano, che perde anche contro il Newcastle nel primo appuntamento del quadrangolare Sela Cup (2-0 il risultato finale).

In campo anche l’ex juventino Arthur, schierato dal primo minuto nell’undici dei viola: non una grande prestazione per il brasiliano, che non è riuscito a fare meglio nel grigiore generale.

