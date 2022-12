Daley Blind, ormai ex giocatore dell’Ajax, ha salutato i tifosi del club olandese con un lungo messaggio sui propri profili social

Daley Blind, ormai ex giocatore dell’Ajax, ha salutato i tifosi del club olandese con un lungo messaggio.

MESSAGGIO – «I tifosi dell’Ajax sono esigenti, non è sempre stato facile per me. A volte ho avuto la sensazione di giocare contro alcuni di voi, a volte mi sono sentito più criticato rispetto ad altri giocatori. Forse è stata una mia sensazione, forse no. Alcuni mi capiranno, altri no. Ma non è certo questo il motivo del mio addio. Non è così che mi sarei immaginato la fine della mia avventura con l’Ajax, purtroppo è andata così. Spero di poter aver presto l’occasioni di salutarvi come si deve, voi siete l’Ajax. Non dimenticate mai: siamo l’Ajax, siamo i migliori!».

L’articolo Blind: «Non è così che mi sarei immaginato la fine della mia avventura con l’Ajax» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG