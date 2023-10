Boattin: «Con Soncin c’è più serenità rispetto a prima. Spagna Giocheremo così». Le parole in conferenza stampa

Boattin è intervenuta in conferenza stampa insieme al Ct Soncin alla vigilia di Italia Spagna di Nations League. Queste le dichiarazioni della giocatrice della Juventus Women.

LE MOTIVAZIONI DELLA PARTITA – «Queste partite danno uno stimolo in più. In primis è un motivo di crescita. Affrontando squadre così forti c’è sempre tanto da imparare. Giochiamo contro le campionesse del mondo. Una partita che sarà bella da giocare e viviamo per queste partite».

CAMBIAMENTI COL CT SONCIN – «C’è serenità. È quella serenità che più ci differenzia rispetto al capitolo precedente. Devo dire che ho trovato uno staff molto preparato, questo ti permette di affrontare meglio le partite».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Salerno ci ha accolto bene e mi auguro che anche domani ci potrà dare sostegno per una partita difficile. Invito tutte le persone a venire a trovarci perché ne avremo bisogno».

LA SPAGNA – «Andremo ad affrontare una gara complicata. La Spagna fa del possesso palla il suo gioco. Noi andremo ad affrontarle con rispetto e umiltà ma anche grande determinazione. Ci siamo allenate bene e curare i dettagli. Abbiamo curato tutto quello che ci serviva per fare una grande partita».

The post Boattin: «Con Soncin c’è più serenità rispetto a prima. Spagna Giocheremo così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG