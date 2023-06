Boattin: «Non facciamo l’errore dell’Europeo. Alla Juve stagione particolare». Le parole del terzino bianconero

Lisa Boattin ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Italia femminile e Marocco. Le parole del terzino della Juventus Women.

OBIETTIVI AL MONDIALE – Non dovremo fare l’errore dell’Europeo, abbiamo un girone tosto non solo la Svezia, ma anche Argentina che ha fatto molto bene all’ultimo mondiale e Sud Africa che ha vinto la Coppa d’Africa. Dovremo andare li con molta umiltà affrontando partita dopo partita. Naturalmente ce la metteremo tutta per passare il girone.

FERRARA – Abbiamo tantissimi bei ricordi qui, abbiamo giocato tante partite importanti e anche quella di domani lo sarà: fare risultato aiuta l’entusiasmo che è fondamentale per avvicinarci a questo mondiale.

STAGIONE ALLA JUVE – Abbiamo cercato di restare un po’ fuori da ciò che ha toccato più la squadra maschile che non noi, però probabilmente inconsciamente qualcosa nella nostra testa è arrivato. Quest’anno è stato un anno di esperienza per noi, negli ultimi sei anni abbiamo vinto tutto, quest’anno è stato un po’ diverso, che ci ha insegnato molto, soprattutto nella parte finale della stagione ci siamo ricompattate molto vincendo la Coppa Italia che non era un trofeo scontato. Un anno particolare.

