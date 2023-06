Calciomercato Juve, Barbieri ai saluti: un club in pole per il prestito del giovane terzino bianconero

Tommaso Barbieri è uno dei giovani della Juventus Next Gen che in estate dovrebbe salutate Torino per andare a fare esperienza altrove

Secondo Sky Sport il Modena – che ha da poco annunciato Paolo Bianco come allenatore -, è in pole pre prenderlo in prestito e farlo crescere in Serie B.

