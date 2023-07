Marotta: «Frattesi? Non facile. Il prezzo continua a salire e Carnevali…». Le dichiarazioni dell’ad dell’Inter

Beppe Marotta ha così parlato della situazione in casa Inter e non solo in occasione del galà per l’apertura del calciomercato. Le sue parole anche su Frattesi, obiettivo condiviso col calciomercato Juve.

CALCIO ARABO – «Il fenomeno del calcio arabo è esploso all’improvviso, così si rischia di alterare la competitività nel mondo del calcio. Bisogna stare attenti a questa facilità di spesa di certe società. Brozovic? È chiaro che è arrivata questa offerta, alla fine a decidere è sempre il giocatore».

FRATTESI – «Non è facile, Carnevali è un dirigente bravo che sa destreggiarsi molto bene in queste cose. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte, quindi il prezzo del calciatore è in crescita».

