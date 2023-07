Giuntoli non è a Rimini: «Ho avuto questo inconveniente. Grande soddisfazione per…». Parla il futuro ds della Juventus

Cristiano Giuntoli non è a Rimini per l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il futuro ds della Juventus, che si è appena liberato dal Napoli, ha motivato così in collegamento la sua assenza: «Oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto e non sono riuscito a venire»

Il dirigente è poi tornato sullo scudetto vinto col Napoli: «C’è grande soddisfazione da parte di tutti al Napoli, è stato un anno straordinario. Il sentirsi sempre un noi e mai un io è stato la nostra forza, ciò che ci ha resi più forti. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna sul mercato, tornando a puntare sui giovani come facevamo una volta».

