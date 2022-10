Bocchetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport prima del match contro il Sassuolo

Bocchetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport prima del match contro il Sassuolo:

«Si lavora quotidianamente per migliorarsi. Si guardano gli allenamenti per uscire da questa situazione che non è piacevole. I ragazzi sono sereni, faccio di tutto per far rendere loro al massimo. Il campionato è lungo. Questo è un gruppo di professionisti seri e se mettiamo in campo l’atteggiamento visto col Milan ne usciamo di sicuro. Piccoli titolare? Mi è piaciuto molto il suo atteggiamento con il Milan»

The post Bocchetti: «Usiamo sempre l’atteggiamento visto contro il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG