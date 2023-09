Sandro Bocchio sulle colonne di Tuttosport ha commentato così lo stato di forma del Milan di Pioli

Le parole di Sandro Bocchio a Tuttosport dopo la vittoria del Milan contro la Roma:

«Un obiettivo importante, in Italia è sempre stato difficile abbinare il bel gioco alle vittorie. Il Milan ci sta provando, i primi passi sono stati incoraggianti perché non solo, come detto, i nuovi si sono rivelati acquisti azzeccati.Ma anche perché l’addio a Tonali è stato metabolizzato senza conseguenze sul campo (ed è stato utilissimo come tesoretto per la campagna acquisti) e perché sono tornati ai livelli conosciuti elementi come Theo Hernandez e Leao, che la passata stagione avevano faticato più del dovuto»

