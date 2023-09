L’ultimo botto di calciomercato del Milan è stato Jovic dalla Fiorentina. Ora tocca a Pioli la sfida per rilanciarlo

Il Milan ha chiuso la propria campagna acquisti di calciomercato con Jovic come decimo colpo.

L’attaccante, come ricordato da la Gazzetta dello Sport, è reduce da una stagione non esaltante alla Fiorentina. Il compito di Pioli sarà quello di far tornare il serbo ai vecchi splendori della Bundesliga quando era più che decisivo con la maglia del Francoforte.

