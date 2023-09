Il Milan ha espugnato l’Olimpico anche grazie al solito gol di Giroud. I numeri del francese sono da record

Contro la Roma, il Milan ha centrato la terza vittoria di fila in campionato. Merito anche del solito gol di Giroud che si sta confermando come un fattore per i rossoneri.

Come se non bastasse, il francese contro i giallorossi ha centrato un importante record: è andato a segno per la sesta partita consecutiva, considerando anche lo scorso campionato. Ora il derby.

