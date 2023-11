Bocci dopo Milan PSG: «Leao ha i numeri per avvicinare Mbappè». Le parole del giornalista de Il Corriere della Sera

Il giornalista de Il Corriere della Sera Bocci ha analizzato la prestazione del rossonero Leao contro il PSG. Ecco il suo articolo.

PAROLE – «Una notte da re, oltre i suoi limiti e l’insostenibile tendenza a farsi inghiottire dalla partita piuttosto che dominarla. Leao è stato l’anima del Milan che si è rimesso in piedi dopo essere finito al tappeto contro l’Udinese. Una partita perfetta per qualità, dedizione, efficacia. Il gol in rovesciata, che ha sorpreso Donnarumma, è stato la scintilla. Da quel momento il portoghese si è trasformato in Mbappé sino a oscurare il francese, che è il più forte del mondo anche se a San Siro non lo ha fatto vedere. Ora, non basta una partita per metterli sullo stesso piano. Ma Rafa ha i numeri per avvicinare Kylian. Agile, rapido, spietato nel dribbling morbido e fatale, ma anche nell’allungo palla al piede, quasi imprendibile sul primo scatto e bravissimo nella triangolazione stretta. Leao ha guidato il Milan nella partita che poteva farlo sprofondare all’inferno».

