Il cantante Andrea Bocelli, noto tifoso nerazzurro, esprime il suo parere sullo strepitoso campionato fatto dalla squadra di Inzaghi.

Andrea Bocelli è stato intervistato da Sportweek per parlare della grande annata dell’Inter. “Ero a Ginevra con un gruppo di amici, una specie di zingarata di quelle che non si fanno quasi più. Ho seguito il derby alla radio, mentre eravamo a cena, con la cuffietta nell’orecchio facendo finta di ascoltare le conversazioni degli altri. La soddisfazione è stata immensa, ma non maggiore perché dall’altra parte c’era il Milan. A me interessava solo vincere lo scudetto”.

Il segreto

“Lo spogliatoio. Simone è riuscito a creare un gruppo di ragazzi che vogliono stare insieme e aiutarsi, perché il calcio è un gioco di squadra e in questo senso l’Inter potrebbe essere un esempio per tutti”.

Marcus Thuram

Chi l’ha stupito di più

“Difficile dirlo, hanno giocato tutti molto bene. C’è stata la novità Thuram e l’annata straordinaria di Lautaro, ma ognuno ha dato il suo contributo anche stando in panchina, cercando di dare energia, sicurezza ed entusiasmo agli altri”.

L’allenatore preferito

“Ora non posso che dire Inzaghi, ma ho ringraziato anche Conte quando ci ha portato a vincere il campionato. Da qualche anno l’Inter ha smesso di penare, dopo tanta palestra di sofferenza ci siamo un po’ rifatti”.

Cosa avrebbe cantato se fosse stato alla festa di domani

“Probabilmente l’aria di Puccini, ‘Nessun dorma’, che finisce con il celebre ‘Vincerò vincerò’… Poteva essere un viatico per il campionato a venire e per la Champions”.

L’articolo Bocelli: “Scudetto soddisfazione immensa, l’Inter potrebbe essere esempio sotto questo aspetto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG