In casa Bologna tiene banco la situazione relativa a Sinisa Mihajlovic, l’inizio di stagione non è dei più positivi e la società sta facendo valutazioni.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore rossoblù non ha intenzione di dimettersi e la società si è trovata per valutare le possibili alternative. Nessuno ha dato l’ok per sedere sulla panchina in segno di rispetto per Mihajlovic, a meno che non sia lui a fare un passo indietro.

