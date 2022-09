La squadra di Thiago Motta e Dominguez verso il prolungamento del matrimonio. Accelerata tra le parti per discutere il futuro

Il Bologna spinge per il rinnovo di Nico Dominguez. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è in arrivo Pablo Sabbag, procuratore del centrocampista argentino con cui c’è già un accordo per definirne il prolungamento di contratto: nuova scadenza da fissare al 30 giugno 2025.

Poi, i pensieri passeranno a due calciatori del pacchetto offensivo: al momento, temi caldi sono infatti quelli legati a Orsolini e Vignato, con i cui agenti Sartori e Di Vaio stanno discutendo per comprendere le intenzioni.

