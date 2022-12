Il Bologna supera in amichevole il Maiorca: a segno per i rossoblu sia Arnautovic che Orsolini. Per gli spagnoli Kadawere

Buoni segnali per Thiago Motta nell’amichevole tra Bologna e Maiorca, che vede la vittoria dei rossoblu per 2-1.

A segno Marko Arnautovic, che dopo 21 minuti porta in vantaggio i suoi per 1-0. Dopo 9 minuti dal fischio d’inizio del secondo tempo, Kadawere segna per la squadra spagnola, pareggiando i conti per soli 5 minuti, prima della rete di Orsolini, fondamentale per regalare la vittoria al suo Bologna

