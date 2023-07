Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato al Corriere di Bologna in vista della prossima stagione di Serie A

PAROLE – «Può sicuramente far coppia con me, è un altro giocatore di grandissimo talento. È normale e giusto voler andare in campo dall’inizio. Non deve pensare che sarò sempre io il titolare, anche se vorrei partire dall’inizio ogni volta. Posch? Mi viene da ridere a pensare che ha fatto 6 gol. Non è facile imporsi subito in serie A. All’inizio pensava di aver sbagliato a venire in Italia, poi giocando e segnando la sua autostima è aumentata. Meritava di essere inserito nei Top 11 del campionato».

