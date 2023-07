Nicolò Casale, difensore centrale della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel ritiro ad Auronzo di Cadore. Ecco le dichiarazioni

PAROLE – «È stata un’annata sopra le attese, abbiamo fatto un campionato incredibile. Dove si migliora Vogliamo superare il record di clean-sheet. Esiste solo un modo per migliorare il secondo posto, è vero. Ne abbiamo parlato, però non ci siamo pensando ogni giorno. Non deve diventare un’ossessione, poi vedremo cosa riusciremo a fare. L’anno scorso sono arrivato da una squadra tra virgolette inferiore, ho dovuto dimostrare molto anche se tutti mi hanno mostrato subito molta fiducia in me. Comunque ogni giorno bisogna lottare per conquistarsi il posto. C’è molto entusiasmo, veniamo da un’annata importante. Dobbiamo fare il nostro dovere, siamo dei professionisti, dobbiamo lavorare forte. Noi dobbiamo pensare soltanto ad allenarci due volte al giorno e continuare a spingere».

