Accordo raggiunto tra Manchester City e Al-Ahli per il passaggio di Riyad Mahrez: agli inglesi vanno 35 milioni

Riyad Mahrez non vola con il resto del Manchester City in estremo oriente per la tournée asiatica della squadra di Guardiola. Il centrocampista infatti ha trovato l’accordo con l’Al-Ahli.

Secondo quanto riportato Sky Sport trovato l’accordo tra le due parti: 35 milioni alla squadra inglese.

