L’attaccante del Bologna Musa Barrow ha parlato nel corso di una intervista a Il Resto del Carlino: le dichiarazioni

MISTER THIAGO – «Lui mi chiede molta intensità e stiamo lavorando proprio su questo, migliorando giorno dopo giorno. So che con Thiago Motta possiamo fare bene, mi ricorda molto Gasperini».

SINISA – «Lo ringrazierò sempre perché mi ha voluto in un momento particolare del mio percorso, quando dovevo crescere. Anche grazie a lui sono cresciuto tantissimo. Se l’ho sentito? Volevo scrivergli ma non ce l’ho fatta, non è facile, non trovi le parole. Ma non è che se non scrivi a una persona significa che non gli vuoi bene».

JUVENTUS – «Sappiamo che la Juventus è una grande squadra, tra le prime tre del campionato. Però queste sono partite belle da giocare, andremo lì con la testa libera e sono sicuro che faremo una bella partita».

