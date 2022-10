Al Dall’Ara, il match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023 tra Bologna e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Cagliari si affrontano nel match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/23.

Bologna-Cagliari 1-0 MOVIOLA

70′ GOL BOLOGNA – Corner di Orsolini e colpo di testa, deviato da Obert, da parte dell’ex di turno Lykogiannis che beffa Aresti

63′ Destro centrale di Sansone dopo una serie di finte su Zappa

59′ Ci prova Lykogiannis – Conclusione potentissima del greco con la palla che sfiora la traversa e termina fuori

52′ Conclusione dalla distanza di Schouten ma Aresti attento si allunga e para

45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO

45+1 TERMINA IL PRIMO TEMPO

41′ Il Var evidenzia il fuorigioco millimetrico di Schouten e annulla la rete del vantaggio

40′ GOL BOLOGNA – Imbucata centrale di Zirkzee per Schouten, tiro sporco con Aresti non impeccabile ed emiliani in vantaggio

38′ Occasione Cagliari – Barreca dai 30 metri calcia di collo esterno con la palla che si stampa sulla traversa e salva Bardi

33′ Ancora Sansone – Solito sinistro a giro, bravo Aresti a respingere la conclusione

27′ Bonifazi pericoloso – Colpo di testa su angolo di Barrow, Aresti è attento e smanaccia

24′ Conclusione dalla lunga distanza da parte di Kourfalidis: palla sul fondo

13′ Sinistro di Barreca dalla lunga distanza con la palla che non trova la deviazione di Lapadula e si spegne sul fondo

11′ Ci prova Zirkzee – L’attaccante si gira al limite dell’area, calcia con il destro ma Aresti blocca in due tempi

6′ Sinistro potente di Sansone respinto da Aresti in tuffo

Iniziato il match!

Bologna-Cagliari 1-0: risultato e tabellino

RETI: 70′ Lykogiannis

AMMONITI: 18′ Bonifazi, 47′ Millico

BOLOGNA (4-3-3): Bardi; Posch (60′ De Silvestri), Soumaoro, Bonifazi, Lykogiannis; Moro, Schouten (73′ Dominguez), Ferguson (45′ Soriano); Sansone, Barrow (45′ Orsolini), Zirkzee (45′ Arnautovic). A disposizione: Aebischer, Cambiaso, Lucumi, Medel, Raffaelli, Skorupski, Sosa, Vignato.

CAGLIARI (4-3-3): Aresti; Zappa, Capradossi (68′ Dossena), Obert, Barreca; Lella, Viola (77′ Cavuoti), Kourfalidis; Pereiro, Lapadula (68′ Pavoletti), Millico (77′ Luvumbo). A disposizione: Lolic, Radunovic, Carboni, Di Pardo, Veroli, Deiola, Falco.

