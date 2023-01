Il Bologna ha chiuso il 2022 in crescendo. Con l’arrivo di Thiago Motta la formazione rossoblù ha cambiato passo

Il Bologna ha chiuso il suo 2022 battendo il Sassuolo con un perentorio 3-0, riscattando così la brutta sconfitta di San Siro contro l’Inter per 6-1. La formazione guidata da Thiago Motta ha 19 punti, gli stessi della Fiorentina, e sogna di finire la stagione nella parte sinistra della classifica. E dire che l’annata non era iniziata nel migliore dei modi per la formazione rossoblù. Nonostante l’arrivo di un dirigente importante come Sartori, che dopo la lunga esperienza all’Atalanta è ripartito dal club felsineo, il Bologna inizialmente aveva faticato. E dopo poche giornate era infatti arrivato l’esonero di Sinisa Mihajlovic, tecnico che dal 2019 sedeva sulla panchina rossoblù salvando miracolosamente una squadra che sembrava destinata alla B.

Il Bologna riparte con Miha nel cuore. Voto 6,5 al 2022 rossoblù

Ora il Bologna riparte, con Sinisa sempre nel cuore. Un compito non semplice per Thiago Motta nel 2023: confermare le buone impressioni destate nella prima parte della sua esperienza sulla panchina del Bologna valorizzando anche il mercato di Sartori con la scommessa Ferguson in rampa di lancio senza dimenticare Marko Arnautovic, il leader della formazione felsinea, il migliore per distacco in questo 2022, autore di 16 gol nell’anno solare (in Serie A hanno fatto meglio solo Immobile, Osimhen e Lautaro).

