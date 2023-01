Buchanan lo cerca l’Inter, ma non solo: anche alla Juve serve un esterno destro e il suo profilo sarebbe ottimo anche per altri nerazzurri

Non sapevamo cosa aspettarci dal Canada, ma nella prima partita contro il Belgio, gli occhi si sono fatti a cuoricino. Quanto cuore, quanta attenzione da parte di questa squadra. In campo, a correre su ogni pallone e dimostrando anche una ottima qualità, c’era Tajon Buchanan. 23 anni, espatriato dall’Ontario al Belgio, ora gioca nel Club Bruges e in futuro si spera di vederlo in Italia.

1) A che squadra servirebbe di più in Serie A?

Si tratta di un esterno offensivo, con grandi qualità tecniche e una duttilità tattica che lo rende ideale per molte squadre che in Italia giocano con la difesa a tre o con il tridente offensivo. Si parla di un interesse dell’Inter, ma il suo profilo calzerebbe a pennello anche per squadre come Atalanta o Juve.

2) A chi prenderebbe il posto?

L’Inter potrebbe decidere di fare cassa nel futuro con Denzel Dumfries e quindi potrebbe decidere di provare l’investimento sulla corsia per il canadese. Anche la Juve in estate saluterà Cuadrado. La Dea invece sarebbe il posto in cui Buchanan avrebbe maggiore concorrenza, chiuso da Hateboer e Soppy.

3) Quanto potrebbe essere accessibile come colpo per la Serie A?

Transfermarkt, la bibbia del calciomercato, usato a quanto pare anche nelle procure italiane, lo valuta 12 milioni. Il mondiale potrebbe aver alzato questa valutazione, ma difficilmente la squadra belga potrebbe chiedere più di 15 milioni.

