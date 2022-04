Stasera si chiude la trentaduesima giornata del campionato di Serie A con Bologna-Sampdoria, ne ha parlato Emilio De Leo.

Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic ricoverato per leucemia, ha anticipato itemi della gara di stasera contro la Sampdoria in conferenza stampa. “Contro il Milan abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare su quella scia, anche se non basta. Adesso siamo chiamati allo sforzo in più, per provare a trovare la vittoria che manca da tanto tempo”.

“Sinisa ci ha chiesto di scendere in campo con lo spirito battagliero visto a Milano e di lottare per i tre punti. Voglio fare i complimenti al gruppo perché è stata una settimana durissima. Abbiamo dovuto frenare i ragazzi perché c’era una grande gara agonistica in ogni allenamento, con duelli duri“.

