Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato della formazione rossoblù al Corriere di Bologna.

LE PAROLE – «Il mantra è ragionare sempre da squadra, con umiltà e spirito di sacrificio. A Napoli è successo quindi pensiamo di avere trovato la strada che abbiamo cercato in queste settimane, ora è importante non smarrirla, ma farne una base per il nostro futuro. Partendo da qui, dovremo lavorare per limare i dettagli che fanno sempre la differenza come è accaduto al Maradona. Per esperienza mi sento di dire che esistono anche partite perse che alla lunga distanza possono fare bene. Ora dobbiamo costruire le prossime cinque partite sulle fondamenta gettate a Napoli, in una sfida che purtroppo non ci ha portato nemmeno quel punto che ci avrebbe dato ancora maggiore convinzione e che forse avremmo anche meritato per quanto visto in campo contro una squadra forte e in salute. Lo spirito di domenica può permettere di girare a tuo favore le partite. Contro il Napoli non è bastato, ma la base è buona, ora dobbiamo proseguire con la ferma convinzione che tutto il lavoro svolto porterà i suoi frutti».

