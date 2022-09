Mitchell Dijks saluta ufficialmente il Bologna: le dichiarazioni dell’esterno dopo il suo passaggio al Vitesse

Mithcell Dijks saluta il Bologna dopo essere passato al Vitesse, parlando ai canali del club olandese.

LE PAROLE – «Ho passato quattro anni meravigliosi in Italia. Porto con me in Olanda le esperienze che ho fatto, in particolare al Vitesse. Dopo alcuni colloqui molto positivi con il direttore tecnico e l’allenatore, ho scelto di venire qui e lo faccio pieno di entusiasmo».

L’articolo Bologna, Dijks saluta: «Quattro anni meravigliosi, ecco cosa porto in Olanda» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG