Bologna-Empoli: la conferenza stampa di Mihajlovic

In vista della gara di campionato contro l’Empoli, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa. “L’obiettivo rimane la parte sinistra della classifica. Sarà difficile raggiungerlo, se ce la faremo saremo stati bravissimi, ma lo saremo ugualmente anche se non raggiungeremo l’obiettivo prefissato perché comunque avremo fatto crescere dei giovani. A prescindere da ciò, noi tutti cercheremo di arrivare nella parte sinistra della classifica, ci mancano 16 partite e il nostro viaggio deve ripartire da domani”.

“Questo campionato sembra un destino segnato, perché la partita con l’Empoli all’andata è stata quella della svolta e domani li ritroviamo dopo aver perso tre gare di fila. Da domani dobbiamo ritrovare la condizione e l’entusiasmo, dobbiamo giocare per riscattare quella sconfitta dell’andata e per riprendere il nostro viaggio. Nessuno di noi mollerà, siamo tutti convinti di poter arrivare al nostro obiettivo seppur difficile, come sempre senza cercare alibi. Sul mercato la società ha fatto quello che ha potuto”.