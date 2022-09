Le parole di Fenucci dopo l’ingaggio del Bologna di Thiago Motta: «È un allenatore giovane, con fortissime motivazioni»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha a margine della conferenza di presentazione di Thiago Motta. Di seguito le sue parole.

«Sono contento come lo sono Sartori, Di Vaio e il presidente, che un allenatore come lui sia qui. È un allenatore giovane, con fortissime motivazioni, che conosciamo già per le tipologie di allenamento».

