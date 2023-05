Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a margine del Premio Bulgarelli del futuro di Marko Arnautovic

PAROLE – «Adesso l’allenatore, la squadra e tutti noi siamo concentrati sul finale di stagione, perché siamo ancora in corsa per arrivare ad un traguardo importante, ovvero l’ottavo posto, quindi ci sarà tempo alla fine di questo campionato per poter delineare le strategie per la prossima stagione. Futuro Arnautovic? Arnautovic è sicuramente un punto di riferimento come tutti gli altri giocatori per questo finale di stagione. Thiago Motta dice sempre correttamente, quando gli chiedete del futuro, ‘pensiamo alla prossima’. Anch’io dico ‘pensiamo alla Cremonese’ e speriamo che Arnautovic e gli altri ci facciano vincere questa gara».

