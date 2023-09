Le parole di Remo Freuler, nuovo centrocampista del Bologna, nella conferenza stampa di presentazione. Le sue parole

Remo Freuler ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Bologna.

LE PAROLE – «La serie A l’ho sempre seguita, anche mentre ero in Inghilterra. L’anno scorso ho parlato con miei ex compagni di squadra che sono ancora a Bergamo e mi hanno detto che giocare contro il Bologna è stato molto difficile. Il calcio di Motta Mi piace perché vengo da un anno molto difensivo, ma a me piace molto di più giocare la palla e quando ho sentito il mister la scelta è stata molto più facile».

