La Reggina è pronta ora a diventare LFA Reggio Calabria: avviato l’iter per la denominazione

Il Direttore Generale della nuova Reggina Antonino Ballarino, ha parlato così sui social del club per l’avvio dell’iter per la denominazione in LFA Reggio Calabria.

IL MESSAGGIO – «Abbiamo attivato le procedure, sia civilistiche che federali, per adeguare e integrare la denominazione sociale da “La Fenice Amaranto” a “LFA Reggio Calabria“. A prescindere dall’iter federale, la denominazione così adeguata verrà utilizzata dal club nell’ambito della comunicazione. Reggio Calabria merita il nostro massimo impegno finalizzato in primis alla riconquista dell’identità e della gloriosa storia del club. Per questo motivo stiamo valutando diverse iniziative finalizzate a rimarcare l’identità reggina».

