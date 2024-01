Bologna Genoa, anche Moncada in tribuna! Tutti gli aggiornamenti sulla sfida di questa sera in programma al Dall’Ara

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riportato da Sky Sport, infatti, il direttore sportivo dei rossoneri Moncada è al Dall’Ara per la sfida di questa sera tra Bologna e Genoa.

Occhi puntati ovviamente su Zirkzee in vista del mercato di giugno, ma anche su Gudmundsson che ha stregato il Milan e non solo.

