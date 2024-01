Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida di Serie A contro il Genoa

PAROLE – «Abbiamo dominato per tutta la gara, ma la palla oggi aveva qualche difficoltà a entrare. Il pareggio non era quello che volevamo, noi abbiamo giocato sempre per vincere. Adesso testa alla Fiorentina in Coppa Italia. Perché tutti amano questo Bologna Per il modo di giocare e per quello che trasmette il gruppo, ogni calciatore. La riprova è proprio la partita di oggi. Mantenendo le nostre idee, con rispetto per l’avversario e per il gioco, cerchiamo sempre di ottenere i risultati. Nessuno a inizio stagione poteva immaginarsi il Bologna in queste posizioni di classifica. Questo fa bene al calcio, non solo al Bologna».

