Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato gli episodi di Bologna-Inter dicendo la sua su Tuttosport

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato gli episodi di Bologna-Inter dicendo la sua su Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

ANALISI – «Solo due gli episodi nelle aree di rigore, entrambi piuttosto semplici da leggere. Il primo è un contatto ai danni di Saelemaekers, giusto lasciar correre. Così come non c’è nulla di irregolare nel corpo a corpo che si verifica sempre in area interista tra Dumfries e Kristiansen.

Equilibrata la gestione disciplinare: solo tre le ammonizioni, due per il Bologna (il già citato Zirkzee e Freuler) e uno per l’Inter (Klaassen). Pairetto fa bene a non sanzionare Bisseck dopo il gol: la sua esultanza non è provocatoria, bensì l’imitazione di un canestro».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG