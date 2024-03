Simone Inzaghi non è ancora sicuro della formazione da schierare in Bologna-Inter, ci sono ballottaggi a centrocampo e attacco

Simone Inzaghi deve ancora sciogliere qualche dubbio per l’undici titolare da schierare in Bologna-Inter, in programma oggi alle ore 18.

Secondo la Gazzetta dello Sport Bastoni e Bisseck sono i due titolari certi in difesa, mentre è vivo il ballottaggio Acerbi-De Vrij (con il primo favorito). Carlos Augusto farà rifiatare Dimarco mentre Calhanoglu dovrebbe partire dal 1′ per poi fare staffetta con Asllani. Il tecnico ha poi il dubbio Darmian-Dumfries ma l’italiano dovrebbe avere la meglio. In attacco Thuram sarà sicuramente titolare mentre Arnautovic è in leggero vantaggio su Sanchez.

