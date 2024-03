I nerazzurri vincono ancora anche se il Bologna non si è arreso facilmente; ecco le pagelle dei nerazzurri.

SOMMER 6,5: reattivo sul tiro violento di Ferguson, e sulla conclusione di Zirkzee. Mantiene la porta inviolata e oggi non era per nulla scontato.

BISSECK 7: Ferguson viene dalle sue parti per metterlo in difficoltà ma lui ne risente poco, porta in vantaggio i suoi con un tuffo di testa perfetto. Il migliore.

ACERBI 6: solido ma non sempre pulitissimo, Zirkzee riesce qualche volta a liberarsi.

BASTONI 6,5: ha il sinistro caldo, lo usa per armare la corsa lunga di Carlos Augusto e per far segnare Bisseck. Nel secondo tempo rischia un passaggio e lo sbaglia propiziando un’azione pericolosa del Bologna.

DARMIAN 6: ordinario nel primo tempo, si sposta a sinistra nella ripresa e prende in consegna il duo Posh-Odgaard.

BARELLA 6: oggi con la fascia, ha un’occasione colossale per fare 1-0 ma la spreca centrando Skorupski. Si danna tanto come al solito ma incide poco. (Dall’80’ KLAASSEN s. v.).

CALHANOGLU 6: non è al top ma riesce comunque a fare il suo e a mettere minuti nelle gambe in ottica Champions League. (Dal 61’ ASLLANI 6,5: meglio del collega nonostante il massimo sforzo degli avversari, tiene tutti i palloni che gestisce e realizza qualche apertura interessante).

Yann Bisseck

MKHITARYAN 6: la gara lo costringe soprattutto ad agire in fase di rottura del gioco avversario. (Dal 61’ FRATTESI 6: mette la sua energia al servizio dei compagni, il suo dinamismo è prezioso per difendere il risultato favorevole).

CARLOS AUGUSTO 6: si fa notare in avvio con un bel passaggio di tacco, in generale i suoi compagni cercano di approfittare spesso delle sue qualità in allungo. È costretto ad uscire all’intervallo per un problema muscolare. (Dal 46’ DUMFRIES 6: costretto sulla difensiva).

ALEXIS SANCHEZ 6: suo il primo tiro del match, respinto da Skorupski. Buon primo tempo, si segnala anche una bella giocata nello stretto. Nel secondo invece soffre la maggior vivacità degli avversari e fatica a tenere diversi palloni.

THURAM 5,5: gara difficile, lui cerca di mettere la fisicità al servizio della squadra. (Dal 66’ ARNAUTOVIC 6: aiuta tanto a gestire il risultato ma è sfortunatissimo nel finale quando lascia i suoi in 10 per un infortunio muscolare che non sembra lieve).

INZAGHI 6,5: sceglie di giocarsela con baricentro alto salvo poi abbassarlo dopo il goal del vantaggio. Nel secondo tempo i suoi si limitano a gestire lo 0-1 non attaccando praticamente mai. La missione è comunque compiuta, anche quella di far riposare diversi big e questo conta.

